Депутат объяснил свои слова о том, что Челябинск должен Кургану из-за вредных выбросов

Депутат Госдумы от Курганской и Челябинской областей Василий Шишкоедов объяснил свои слова о том, что Южный Урал якобы должен платить компенсацию Зауралью за вредные выбросы в воздухе с челябинских промышленных предприятий, которые вместе с ветром постоянно идут в сторону Кургана.

Напомним, 30 января в Кургане прошел "круглый стол" по вопросам соблюдения безопасности при добыче урана. Шишкоедов был приглашен в качестве гостя и выступал с приветственным словом. На мероприятие помимо представителей Росатома, предприятия "Далур", общественников и чиновников были приглашены представители движения "Курган - антиуран", которые выступают категорически против добычи урана в Зауралье.

В разговоре с корреспондентом Накануне.RU депутат отметил, что его слова не так поняли и он имел в виду вовсе не то, что Челябинск якобы должен платить Кургану компенсацию за вредные выбросы.

"Я не так говорил, как написали. Я говорил о том, что тот разговор, который подняли "антиуранщики", не стоит того. Овчинка выделки не стоит, понимаете? Потому что опыт использования добычи урана в Курганской области уже есть, с 1979 года предприятие "Далур" работает здесь. Что мы шишки-то себе набиваем? Склады с химическим оружием у нас в Щучье уничтожены, никаких катаклизмов нет, технологии современные позволяют их не допустить", - отметил Шишкоедов.

По его словам, что касается месторождения Добровольного в Звериноголовском районе, то никто там сегодня не добывает уран.

"Сейчас идут изыскания, исследования. Вот когда это все закончится, когда их проектно-сметную документацию всю проверят, тогда дадут разрешение на добычу урана или не дадут", - пояснил свою позицию депутат.

"Я этим ребятам и сказал, которые выступают против добычи урана, что почему вы тут-то боитесь, что будет загрязнение? У нас рядом такой мощный регион - Челябинская область - там очень серьезные проблемы в экологии, и преобладают ветра юго-западные, которые идут оттуда на территорию Курганской области. Вот откуда идет загрязнение атмосферы на наши территории, вы уже тогда это берите, чтобы не допускать загрязнения. А тут зачем они поставили такой вопрос об уране, если уж вы такие рачительные хозяева и беспокоитесь за экологию", - сказал Василий Шишкоедов.

Итогом "круглого стола" стало то, что все собравшиеся сошлись во мнении - изоляция урановых месторождений является сегодня достаточной для эксплуатации подобных объектов методом скважинного подземного выщелачивания. Применяющаяся методика проходки и последующей ликвидации разведочных скважин позволит не нарушать первоначальную целостность геологического массива и вести экологически чистую для окружающей среды добычу.

Напомним, на территории Курганской области планируется добыча урана методом подземного выщелачивания в пойме реки Тобол на месторождении Добровольное в Звериноголовском районе. Активисты-"антиуранщики" полагают, что это представляет потенциальную угрозу загрязнения природных вод и опасность для здоровья населения региона. В Зауралье проходило уже несколько протестных митингов против этих планов.