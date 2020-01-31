12 Августа 2020
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Предстоятель Албанской Церкви объяснил свой отказ признавать украинских раскольников

Предстоятель Албанской Православной Церкви (АПЦ) архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий заявил, что поддерживает каноническую УПЦ и ее предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Его слова приводит греческое издание "Ромфея".
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Он сообщил, что давно знаком с многолетним лидером украинского раскола Михаилом Денисенко (Филаретом) - еще с тех пор, когда тот в сане митрополита Киевского представлял РПЦ во Всемирном совете церквей. Но "с того момента, как Филарет был отлучен и анафематствован, он не мог совершать хиротонии" (то есть не рукополагал в священный сан), поэтому все его сообщество, которому Фанар выдал свой томос, по определению не является Православной Церковью. По этой причине АПЦ не признает раскольников.

Он отметил, что в ситуации с признанием раскола были нарушены три фундаментальных для Православной Церкви принципа: апостольское преемство, евхаристия и соборность. Напомним, его признали Фанар, а также предстоятели Александрийской и Элладской церквей.

Накануне.RU также указывало на то, о чем заявил архиеп. Аанастасий, - что признание раскольнических "хиротоний" задним числом является богохульством.

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Предстоятель Албанской Церкви объяснил свой отказ признавать украинских раскольников

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Теги: Украина, церковь, раскол



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