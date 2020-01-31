Политолог заявил, что китайская экономика рушится из-за коронавируса

Украинский политолог Олег Соскин заявил, что из-за коронавируса китайская экономика падает, что чревато и для Украины, которая сделала ставку на Китай. Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что останавливаются заводы корпораций Apple, Samsung, Toyota. Ведь 230 компаний мира из 500 по рейтингу Fortune Global вложили деньги в экономику Уханя и того региона, откуда пошел коронавирус.

"Особенно отличились Украина во главе с Зеленским, главным проповедником китайского внедрения на Украину. Разрушающаяся китайская экономика запускает принцип домино. Спасайся кто может!" - написал Соскин.

Писатель Николай Стариков полагает, что эпидемия коронавируса могла быть спровоцирована США для борьбы против Китая.