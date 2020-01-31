12 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
китай кнр флаг (2004) | Фото

Политолог заявил, что китайская экономика рушится из-за коронавируса

Украинский политолог Олег Соскин заявил, что из-за коронавируса китайская экономика падает, что чревато и для Украины, которая сделала ставку на Китай. Об этом он написал в Facebook.
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Он отметил, что останавливаются заводы корпораций Apple, Samsung, Toyota. Ведь 230 компаний мира из 500 по рейтингу Fortune Global вложили деньги в экономику Уханя и того региона, откуда пошел коронавирус.

"Особенно отличились Украина во главе с Зеленским, главным проповедником китайского внедрения на Украину. Разрушающаяся китайская экономика запускает принцип домино. Спасайся кто может!" - написал Соскин.

Писатель Николай Стариков полагает, что эпидемия коронавируса могла быть спровоцирована США для борьбы против Китая.

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Политолог заявил, что китайская экономика рушится из-за коронавируса

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Теги: Украина, Китай, коронавирус



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