12 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Кетовский районный суд (2016) | Фото:Накануне.RU

За присвоение крупной суммы денег осуждена экс-главбух предприятия "Курорты Зауралья"

В Кетово осудили бывшего главного бухгалтера фирмы "Курорты Зауралья".

Женщину признали виновной в присвоении денег, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В суде удалось доказать, что с 2016 по 2017 годы злоумышленница присвоила себе 1,3 млн руб. Чтобы скрыть преступление, женщина внесла в бухгалтерские документы нужные изменения, которые позже вскрылись.

Суд назначил ей 4,5 года в колонии общего режима, однако бывший главбух начнет отбывать наказание только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

С нее также взыскано 1 млн 330 тыс. руб.

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За присвоение крупной суммы денег осуждена экс-главбух предприятия "Курорты Зауралья"

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Теги: Курорты Зауралья, присвоение, главный бухгалтер, прокуратура, суд



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