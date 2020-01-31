За присвоение крупной суммы денег осуждена экс-главбух предприятия "Курорты Зауралья"

В Кетово осудили бывшего главного бухгалтера фирмы "Курорты Зауралья".

Женщину признали виновной в присвоении денег, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В суде удалось доказать, что с 2016 по 2017 годы злоумышленница присвоила себе 1,3 млн руб. Чтобы скрыть преступление, женщина внесла в бухгалтерские документы нужные изменения, которые позже вскрылись.

Суд назначил ей 4,5 года в колонии общего режима, однако бывший главбух начнет отбывать наказание только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

С нее также взыскано 1 млн 330 тыс. руб.