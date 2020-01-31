Челябинская прокуратура ждет отчет Росприроднадзора и минэкологии по поводу размещения куриного помета на полях

В прокуратуре рассказали о ходе проверки по факту размещения отходов птицефабрики на полях сельхозназначения вблизи СНТ "Журавли". Ее результаты станут известны уже в первой половине февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проблема нам известна. Проблема не первый год, особенно она характерна для Сосновского и Аргаяшского районов. В этом году по нашей инициативе проверку проводят исключительно специалисты Росприроднадзора и минэкологии. После того, как они нам предоставят результаты проверки, мы уже дадим оценку действиям должностных лиц этих хозяйствующих субъектов и тому, что они на поля вывозят отходы своего производства, либо удобрения. Как раз на этот вопрос и должны будут ответить специалисты", - рассказала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области Светлана Суслина.

Напомним, жители поселке Журавли пожаловались на складирование куриного помета рядом с населенным пунктом. По словам жительницы, куриный помет начали вывозить в поле с начала зимы. В день приезжает по несколько грузовиков. В связи с этим ощущается неприятный запах. 19 января жители вышли на пикет, где приняли решение бойкотировать продукцию "Равис".

Специалисты минэкологии Челябинской области подтвердили факт размещения отходов птицефабрики на полях сельхозназначения вблизи СНТ "Журавли".