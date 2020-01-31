12 Августа 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В Тюмени легковушка врезалась в пожарный автомобиль, спешащий на вызов

В Тюмени сегодня легковой автомобиль врезался в пожарную машину, спешащую на вызов, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел на ул. Московский тракт, недалеко от пожарно-спасательной части №13. Авария произошла около 11.00. По предварительным данным, водитель легкового авто получила травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

В пресс-службе МЧС России по Тюменской области подтвердили факт аварии, и отметили, что с их стороны пострадавших нет. Автомобиль ехал на пожар в жилом доме по ул. Большевиков, 15.

ДТП, пожарный автомобиль(2020)|Фото: vk.com/auto__72

"Сообщение о ДТП было оперативно передано диспетчеру. На вызов направили другое подразделение. На тушение пожара инцидент никак не повлиял", - пояснили в ведомстве.

Из зоны опасных факторов пожара эвакуировано пять человек из них один ребенок. Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось в 11.25, в 12.24 пожар был полностью ликвидирован. Причины пожара выясняются.

На ликвидацию пожара от МЧС привлекалось: 10 едениц техники и 34 человека личного состава.

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В Тюмени легковушка врезалась в пожарный автомобиль, спешащий на вызов

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Теги: ДТП МЧС, пожар, столкновение



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