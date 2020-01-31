12 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
Plaisirs de Birks серьги ювелирные украшения подвеска опал (2018) | Фото:maisonbirks.com

Мужчину, ограбившего тюменский ломбард, поймали в Нефтеюганске

Задержан подозреваемый в нападении на ломбард и кражу золотых украшений и часов общей стоимостью более 1 млн руб. Злоумышленник 1994 года рождения ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. В декабре 2019 года мужчина ворвался в тюменский ломбард по ул. Пермякова и, угрожая продавцу ножом, схватил ювелирные украшения и часы и скрылся в неизвестном направлении.

Как рассказал сам задержанный, после разбоя он направился в Ишимский район, где на полученные после продажи украшений деньги развлекался, а после отправился в Нефтеюганск, где и был задержан. Также в квартире подозреваемого найдено 18 этикеток ювелирных изделий.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по 4 части ст. 162 УК РФ "Разбой, совершенный в особо крупном размере". В данный момент мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Мужчину, ограбившего тюменский ломбард, поймали в Нефтеюганске

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Теги: Ограбление, Тюмень, ломбард, золотые украшения



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