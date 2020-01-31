Тайна гибели ребенка в Екатеринбурге: опекуны заявили, что их судят за убийство из-за пятен от болезни

Эта история началась полтора года назад. В июле 2018 года в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах умер семилетний мальчик. Причины смерти ребенка, усыновленного из детского дома супругами Германскими, до сих пор покрыты мраком. Следователи возбудили уголовные дела в отношении опекунов. Им вменяют умышленное убийство по предварительному сговору и жестокое обращением с умершим. За это время труп несчастного мальчика выдержал эксгумации и до сих пор не захоронен, а по самому делу было проведено бесчисленное число экспертиз. Создалась двоякая ситуация: супруги прошли все полиграфы, но вопрос, связанный с возбужденными делами, так и не закрывается. При этом усыновившая малыша 45-летняя Гила Германская заявляет, что следователи в своих действиях много раз нарушили закон. Журналист Накануне.RU попытался разобраться в таинственном инциденте и провел собственное расследование.

Для того, чтобы выяснить обстоятельства смерти ребенка, мы приехали в тот самый дом на улице Колхозников, находящийся в микрорайоне Елизавет.

В подъезде меня весьма любезно встречает один из героев нашей истории - Михаил Германский. Заходим в квартиру. Сразу же прошу показать ванную комнату, где, по версии супругов, мальчик ударился головой. Отметим, что ранее следователи говорили о том, что мальчик умер от черепно-мозговой травмы.

"Кстати, когда мы вызывали "скорую помощь", то приехавший доктор так же, как и вы, попросил показать ванную комнату и стал там что-то фотографировать, вместо того, чтобы оказать помощь ребенку", - подмечает один из опекунов.

Захожу в комнату, где умер мальчик. Сразу же подмечаю, что в помещении много выступов и тяжелых предметов.

В том случае, если ребенок активный и подвижный, то немудрено удариться обо что-то. Интересуюсь у супругов: "Были ли отправлены на экспертизу тяжелые предметы в квартире, которыми можно нанести увечья?". Мои собеседники отрицательно крутят головой. Продолжаю задавать вопросы. Тут выясняется, что на место даже не выезжали криминалисты. По словам хозяйки квартиры Гилы Германской, следователь, приехавший по факту обнаружения трупа, просто акцентировал свое внимание лишь на одном остром кие. Кстати, понятых на место тоже никто не приглашал. Гила Германская в беседе с Накануне.RU вспоминает этот день с содроганием.

"К вечеру того же дня, когда у нас забрали тело умершего приемного ребенка, нас вызвали в правоохранительные органы для проверки на полиграфе. За то время, пока мы были в полиции, к нам приезжали домой и хотели забрать у нас детей. Потом я звоню своему мужу, а он мне и говорит, что его арестовывают и обвиняют в убийстве. Но в это же время "скорая" поставила диагноз [ребенку] "инсульт", - начинает воссоздавать хроники того дня рассказчица.

Уже тогда, по ее словам, начались странные вещи.

"Следователь, который приехал на место, вел себя очень беспардонно. Орал и спрашивал, где дети. Кстати, проблемы начались из-за того, что в справке о смерти написали неправильное время. В документе указали, что мальчик умер в 11 часов вечера, хотя он умер лишь в 3 часа ночи. Оттого и стали назначать столько экспертиз", - считает Гила.

Мальчик, усыновленный Германскими из нижнетагильского детского дома, был далеко не простым ребенком. Судя по медицинским документам, оказавшимся в распоряжении Накануне.RU, у него было психическое расстройство. В Свердловской психиатрической больнице поставили диагноз "когнитивные и эмоционально-аффективные нарушения". При таком диагнозе возможны нарушения координации движения.

Ему регулярно давали сильнодействующие препараты. Такие как противоэпилептический препарат "Конвулекс", антипсихотический препарат "Неулептил" и "Сонапакс". Согласно медицинским справочникам, действие всех лекарств направлено на препятствие поражения заболеванием центральной нервной системы.

Согласно версии Германских, именно из-за лекарств, сильно влияющих на психику, он и упал в ванной комнате, где ударился головой. После того, как малыша обнаружил опекун, он, с его слов, перенес его в комнату.

Поначалу медики поставили диагноз "инсульт". Потом утверждалось, смерть наступила из-за травмы носа. А затем врачи написали, что всему виной нанесенные ему кем-то удары, то есть - его очень сильно побили.

По словам супругов, от врожденного заболевания у малыша по всему телу были голубые пятна, очень похожие на синяки.

"Ребенок сам по себе выглядел, как один сплошной синяк. У него от болезни выступали пятна, которые очень похожи на синяки. Они приняли данные пятна за синяки. Следователи, по всей видимости, отрапортовали наверх о том, что у них тут убийство, и они будут его раскрывать. Иначе как объяснить происходящее?" – говорит Гила.

Психиатр и судебно-психиатрический эксперт Олег Кантуев заявил о том, что синие пятна могут появиться от болезней.

"Пятна синего цвета могут возникать на коже в результате гормональных нарушений или при длительном употреблении медицинских препаратов. Такие медикаменты, как анальгетики, антидепрессанты, противоастматические и противовоспалительные средства тоже способны привести к описываемым симптомам. Связано это с их способностью снижать свертываемость крови, что в дальнейшем становится причиной появления кровоподтеков", - отметил специалист.

Именно анельгетическое действие и имеют препараты, прописанные мальчику.

Спустя время тело мальчика не только не захоронили, но и отправили на экспертизу в Ижевск. По заверениям героини истории, ни одна следственная экспертиза не утверждает о том, что травмы были нанесены в последние часы жизни, кроме последней, ижевской.

"Если мы говорим о затылке, то этой травме дают девять суток. Как мы могли это тогда сделать ночью?" - объясняет Гила.

Оба супруга проходили психиатрические экспертизы и были признаны вменяемыми.

За время следствия они уже отнесли 12 исков в суды касательно нарушений в действиях следователей.

"Мы никого не убивали и не били. Даже в генпрокуратуру отправили жалобу. Но все это возвращается назад к тому же прокурору Абрамову. На все обращения лишь отписки. Мы пытались и на прямую линию к Путину дозвониться", - говорит Михаил.

В деле не исключается и религиозная подоплека.

"Все ознакомления с делом один из следователей проводил либо в пятницу вечером, либо в субботу. В то время, когда мне, как иудейке, нельзя разговаривать с мужчинами. И даже сам судебный пристав, который меня привозил к нему, говорил следующее. Я их разговор как-то слышала. Смысл того, чтобы к ней приезжать в пятницу вечером, когда все дома? Чтобы ты над ней поиздевался? Следователи пытались показать фото мертвого ребенка детям. Но раввинам все-таки показали снимки. А вы понимаете, в иудаизме в этом смысле есть жесткое разделение. Есть раввины для живых и есть раввины для мертвых. Таким образом, раввинов осквернили. После этого служба прекратилась. Следователь все наши обычаи знал, но все равно это делал", - заключила она.

Несмотря на то, что после смерти ребенка прошло столько времени, его тело до сих пор не захоронено. Недавно Свердловский областной суд признал законность эксгумации.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сослались на то, что следственный отдел по Чкаловскому району пока не комментирует расследование.

Адвокат Дмитрий Жикин в комментарии Накануне.RU заявил, что надеется, что надзорные ведомства разберутся с этим делом.

"На сегодняшний день уголовное дело Германских вместе с обвинительным заключением направлено в прокуратуру района. В ходе ознакомления с материалами уголовного дела были выявлены существенные нарушения закона, связанные с подготовкой и назначением судебно-медицинской экспертизы. Надеемся, что прокуратура отреагирует на это и примет соответствующие меры прокурорского реагирования", - прокомментировал ситуацию адвокат Дмитрий Жикин.