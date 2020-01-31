12 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
взрыв газа на заводе в городе Мценске (2020) | Фото: 57.mchs.gov.ru

Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти

В результате взрыва газа на заводе в Мценске Орловской области погибли пять человек, еще трое пострадали, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Произошло частичное обрушение кровли. В МЧС считают, что под завалами может оставаться еще один человек.

Ранее сообщалось, что в строящемся здании нового цеха завода "МРК" взорвалась газовоздушная смесь. Изначально было известно о троих погибших.

взрыв газа на заводе в городе Мценске(2020)|Фото: 57.mchs.gov.ru

взрыв газа на заводе в городе Мценске(2020)|Фото: 57.mchs.gov.ru

По уточненным данным, ЧП произошло в помещении Завода профильного оборудования - "ЗПО". Завод занимается производством металлических дверей и окон.

Двое пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона. Среди жертв есть граждане Турции.

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Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти

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Теги: взрыв, завод, орловская область



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Ранее 31.01.2020 11:19 Мск Под Орлом трое рабочих погибли при взрыве газа на заводе

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