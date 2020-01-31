Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти

В результате взрыва газа на заводе в Мценске Орловской области погибли пять человек, еще трое пострадали, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Произошло частичное обрушение кровли. В МЧС считают, что под завалами может оставаться еще один человек.

Ранее сообщалось, что в строящемся здании нового цеха завода "МРК" взорвалась газовоздушная смесь. Изначально было известно о троих погибших.

По уточненным данным, ЧП произошло в помещении Завода профильного оборудования - "ЗПО". Завод занимается производством металлических дверей и окон.

Двое пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии, сообщает правительство региона. Среди жертв есть граждане Турции.