12 Августа 2020
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Тимур Жамалетдинов (2020) | Фото: wikipedia.org

Форвард ЦСКА, который должен был перейти в "Урал", не будет играть за екатеринбургский клуб

Форвард московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который должен был перейти в "Урал" и находился на просмотре в команде, не будет играть за екатеринбургский клуб.
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Напомним, ожидалось, что переход 22-летнего игрока не будет оформлен как полноценный трансфер: речь шла об аренде до конца сезона. Жамалетдинов даже успел забить мяч в оранжевой футболке на сборах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", сегодня на Кипре стартует второй зимний сбор команды, который пройдет в городе Пафос. Уже вечером запланирована тренировка.

"Три игрока, которые были на просмотре в нашей команде на первом сборе, покинули расположение клуба. Вместо них на сборы прибывают воспитанники "Урала" - Сергей Кротов, Александр Галимов и Дмитрий Маковский", - говорится в сообщении на официальном сайте уральцев.

По данным СМИ, Жамалетдинов и клуб не смогли договориться по условиям контракта.

Напомним, скамейка атаки в уральской команде уменьшилась с уходом Владимира Ильина в чеченский "Ахмат".

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Форвард ЦСКА, который должен был перейти в "Урал", не будет играть за екатеринбургский клуб

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Теги: Жамалетдинов, Урал, ЦСКА, переход



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