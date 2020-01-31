В Киев прибыл госсекретарь США Помпео

В Киев вчера прилетел госсекретарь США Майк Помпео. Он проведет ряд встреч, в том числе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Вечером он написал, что поддержка Украины в США непоколебима. Утром он встретился с главой МИД Украины Вадимом Пристайком и лидером раскольников Сергеем Думенко ("митрополитом Епифанием"). Они возложили цветы к мемориалу погибших за Украину.

На сайте МИД сообщается, что Помпео заверил в поддержке против России и призвал "сохранять высокий темп реформ".

Отметим, что на днях Помпео попал в скандал. Американский телеканала ABC обнародовал аудиозапись разговора, на котором президент Дональд Трамп говорит о том, что нужно избавиться от посла на Украине Мари Йованович. Журналистка задала вопрос Помпео, будет ли Госдеп после этого извиняться перед Йованович, и тот, по ее словам, сорвался на крик, заявив, что американцы даже не знают, где эта Украина находится.

Визит Помпео может быть связан с импичментом Трампа в США по "украинскому вопросу" и попыткой повлиять на Киев в связи с "делом Байдена". Интересно, что накануне визита бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин потребовал от Госбюро расследований открыть уголовное дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена, который и потребовал уволить Шокина. Об этом рассказывал сам Байден, который может стать соперником Трампа на президентских выборах в конце года.

После Украины Помпео также посетит Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.