Арест Тефтелеву могут продлить до апреля. Решение примут за закрытыми дверями

Центральный районный суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 11 апреля экс-главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки, в закрытом режиме. Такое решение принял суд с учётом позиции адвокатов обвиняемого, следователя и прокурора, передает корреспондент Накануне.RU.

О проведении заседания в закрытом режиме ходатайствовала адвокат Тефтелева. Она попросила удалить СМИ и слушателей, отметив, что защита будет приобщать материалы, которые касаются здоровья обвиняемого и его личности. Также защитники указали на тайну следствия.

Сам обвиняемый оставил рассмотрение ходатайства на усмотрение суда.

Позицию защиты поддержали следователь и прокурор. Они отметили, что сейчас проводятся активные следственные действия и на заседании будут оглашены протоколы следственных действий.

Напомним, Тефтелев был задержан в Магнитогорске 11 декабря и доставлен в Следственный комитет. Вместе с ним был задержан Евгений Пашков. Они обвиняются в том, что в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, считает СК. Источник в силовых структурах сообщил, что речь идет о строительстве образовательного учреждения в Парковом мкр-не. Сотрудники ФСБ "разрабатывали" Тефтелева, начиная с 2017 года.