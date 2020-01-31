12 Августа 2020
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Общество За рубежом
Илон Маск записывает музыкальный трек. (2020) | Фото: twitter.com/elonmusk

Илон Маск записал танцевальный трек

Илон Маск на снова на коне. Акции Tesla растут, пилотируемая программа SpaceX набирает обороты, а его девушка, певица Граймс, скоро станет мамой. Почему бы в такой ситуации не записать музыкальный трек? И 48-летний миллиардер записал его. В соцсетях Маск опубликовал композицию под названием "Don't Doubt Ur Vibe". Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением). Это, кстати, уже не первый музыкальный опыт Маска. Ранее он записал трек "RIP Harambe", посвященный умершей горилле из зоопарка Цинциннати.

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Илон Маск записал танцевальный трек

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Теги: илон маск, музыка, танцевальный трек



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