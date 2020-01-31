Свердловская область заняла восьмое место по жилищному строительству в России

Свердловская область по итогам 2019 года вошла в десятку регионов-лидеров по жилищному строительству в России.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, установлен рекорд по вводу многоквартирного жилья за последние семь лет: почти треть жилья, построенного в Уральском федеральном округе, возведена на Среднем Урале.

По данным Росстата, в 2019 году в Свердловской области введено в эксплуатацию 2,39 миллиона квадратных метров жилья, это восьмое место по объемам строительства среди субъектов РФ. В областном министерстве строительства и развития инфраструктуры уточнили, что больше половины нового жилья приходится на многоэтажки - 1,46 миллиона квадратных метров.

Большая часть многоквартирных домов построена в Екатеринбурге - 1,35 миллиона квадратных метров жилья, это на 21,6% больше, чем в прошлом году. Только в декабре в городе было введено более 40 многоэтажных домов в разных районах.