В Зауралье осудили беременную мошенницу, которая отправится в тюрьму через 14 лет

Жительница села Кетово выложила на "Авито" объявление о продаже шубы. После этого она связалась с потенциальным покупателем и предложила перевести деньги на ее банковскую карту.

Когда деньги были получены, женщина не отправила шубу покупателю, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Деньги, переведенные на карту, злоумышленница потратила. Суд вынес свое решение и назначил ей наказание в виду 2 лет колонии, однако оказалось, что женщина беременна.

Теперь мошенница отправится в тюрьму только через 14 лет - когда ее ребенок достигнет этого возраста.