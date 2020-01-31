12 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье осудили беременную мошенницу, которая отправится в тюрьму через 14 лет

Жительница села Кетово выложила на "Авито" объявление о продаже шубы. После этого она связалась с потенциальным покупателем и предложила перевести деньги на ее банковскую карту.

Когда деньги были получены, женщина не отправила шубу покупателю, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Деньги, переведенные на карту, злоумышленница потратила. Суд вынес свое решение и назначил ей наказание в виду 2 лет колонии, однако оказалось, что женщина беременна.

Теперь мошенница отправится в тюрьму только через 14 лет - когда ее ребенок достигнет этого возраста.

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В Зауралье осудили беременную мошенницу, которая отправится в тюрьму через 14 лет

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Теги: шуба, Кетово, Авито, объявление, мошенница, беременная



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