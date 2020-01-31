12 Августа 2020
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Общество В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Страховщики назвали самые угоняемые марки машин

Автомобили марок Toyota, Hyundai, Kia и Lexus вошли в число самых угоняемых машин, застрахованных компанией "Согласие". На них приходится 61% авто, которые предпочитают угонщики. При этом в 22% случаев злоумышленников привлекают машины Toyota, в 19% – Hyundai. На Kia и Lexus приходится по 10% угоняемых легковых авто, приводит страховщик данные исследования. В 2019 году в Москве и Санкт-Петербурге наибольшее число угонов пришлось на Hyundai.

Эксперты предупреждают: опаснее всего оставлять машину на парковках крупных торговых центров, а также рядом с промышленными зонами. "В целом, риск угона конкретного автомобиля зависит от востребованности его запасных частей на вторичном рынке, а также доступности инструментов перехвата сигнала штатного брелока, – комментирует директор департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Андрей Ковалев. – Угнанные автомобили или документы от них нередко используют страховые мошенники, поэтому страховые компании с осторожностью принимают на страхование машины, найденные после угона, и тариф, как правило, в этом случае будет выше".

По данным МВД, преступники предпочитают угонять машины у домов в ночное время, а у торговых центров – днем. Самыми распространенными способами похищения являются взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла и угон с использованием радиоэлектронных средств. В 2019 году правоохранительные органы зарегистрировали около 20 тыс. краж автомобилей, что меньше показателя 2018 года на 14%.

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Страховщики назвали самые угоняемые марки машин

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Теги: угон, рейтинг угоняемости машин, страховка



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