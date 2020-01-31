Прокурора Москвы просят остановить вырубку деревьев на территории Нацпарка "Лосиный остров"

В Москве началась вырубка Национального Парка Федерального значения "Лосиный остров". Об этом сообщил депутат, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

По данным Зубрилина, работы по незаконной вырубке деревьев велись в ночь с 30 на 31 января в районе "Метрострой". Парламентарий направил телеграмму прокурору столицы с просьбой принять меры.

"Этот вопрос давно муссировался в общественном сознании, нет ни одного разумного человека, который может оправдать вырубку национального достояния", - написал коммунист на своей странице в соцсети "Вконтакте".

На днях стало известно, что в российских национальных парках могут разрешить строительство - Росреестр хочет отменить соответствующий запрет.

Это происходит на фоне борьбы экологов и местных жителей против застройки территории национального парка "Лосиный остров" – крупнейшего массива в Москве и Подмосковье.

В апреле прошлого года власти Москвы вынесли на публичные слушания проекты планировок территорий шести микрорайонов, в которых пройдет реновация.

Наиболее застроенным может оказаться микрорайон Метрогородок у парка "Лосиный Остров": снести власти предлагают 74 дома на 428 тыс. кв. м, а взамен "обещают возвести" 30 ЖК на 1,23 млн кв. м.