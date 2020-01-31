12 Августа 2020
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Минспорт приостановил государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом говорится в сообщении на сайте ВФЛА.

"Сегодня, 31 января, прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ, которая рассмотрела вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики. Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Накануне Минспорта и Олимпийский комитет России провели экстренное совещание по итогам заявлений World Athletics (WA) и Athletics Integrity Unit (AIU). Рабочая группа ОКР будет работать над восстановлением членства ВФЛА в международной федерации (World Athletics). 28 февраля пройдет внеочередная выборная конференция ВФЛА.

"Минспорт России и ОКР подтверждают свою готовность к конструктивному взаимодействию с World Athletics, AIU и структурами, отвечающими за возобновление ранее приостановленной процедуры допуска чистых российских спортсменов и обеспечение их равноправного участия в международных соревнованиях и предстоящих Олимпийских играх.

Олимпийский комитет России расширит состав своей Рабочей группы и пригласит к участию в работе представителей Минспорта России, World Athletics, Комиссии спортсменов ВФЛА, РУСАДА", - отметили в Минспорта.

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Минспорт приостановил государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

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Теги: минспорт, окр, вфла, легкая атлетика, допинг



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