12 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
авария, Газель (2020) | Фото: ГИБДД по Курганской области

Ехал с выключенными фарами. В Кургане на трассе "Иртыш" в аварии погибли три человека

В аварии на трассе "Иртыш" в Кургане погибли три человека.

ДТП произошло рано утром 31 января на 279 км автодороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель на "ВАЗе" десятой модели ехал по трассе с выключенными фарами со стороны Омска в направлении Кургана. Навстречу ему ехала "Газель" под управлением 52-летнего водителя.

В какой-то момент и непонятно по какой причине водитель "десятки" выехал на встречную полосу, водитель "Газели" экстренно начал тормозить, но столкновения избежать не удалось.

После удара "ВАЗ" загорелся - водитель и два пассажира этой машины погибли на месте. У водителя "Газели" - незначительные телесные повреждения.

Сейчас устанавливаются личности погибших.

авария, Газель(2020)|Фото: ГИБДД по Курганской области

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Ехал с выключенными фарами. В Кургане на трассе "Иртыш" в аварии погибли три человека

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Теги: Курган, Иртыш, авария, погибшие, трупы, ДТП, ВАЗ, ГАЗ



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