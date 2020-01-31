Ехал с выключенными фарами. В Кургане на трассе "Иртыш" в аварии погибли три человека

В аварии на трассе "Иртыш" в Кургане погибли три человека.

ДТП произошло рано утром 31 января на 279 км автодороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель на "ВАЗе" десятой модели ехал по трассе с выключенными фарами со стороны Омска в направлении Кургана. Навстречу ему ехала "Газель" под управлением 52-летнего водителя.

В какой-то момент и непонятно по какой причине водитель "десятки" выехал на встречную полосу, водитель "Газели" экстренно начал тормозить, но столкновения избежать не удалось.

После удара "ВАЗ" загорелся - водитель и два пассажира этой машины погибли на месте. У водителя "Газели" - незначительные телесные повреждения.

Сейчас устанавливаются личности погибших.