В Перми отменен режим ЧС, введенный после трагедии в хостеле "Карамель"

В Перми отменили режим ЧС, который был введен после трагедии в пермском хостеле "Карамель", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление сегодня было опубликовано на сайте городской администрации. Как следует из документа, режим ЧС отменен в связи с "завершением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации".

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

Следователи утверждают, что предприниматель в подвале сделал незаконную перепланировку и организовал мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Щербакову предъявлено обвинение, в суд поступило ходатайство об его аресте.

Добавим, сестра Щербакова опубликовала открытое письмо от управляющего Сергея Щербакова, в котором он озвучил свою позицию относительно трагедии, произошедшей мини-отеле.