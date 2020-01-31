В Перми отменен режим ЧС, введенный после трагедии в хостеле "Карамель"

12 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/facing/ceiling/alignment/by-beacons/, варианты по ссылке.
Услуги плиточников: http://remont.youdo.com/tile/service/, отзывы.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/building/roofing/vodostoki/tag/sistema/, рекомендуем!



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Пожар, хостел, Карамель, Пермь (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В Перми отменен режим ЧС, введенный после трагедии в хостеле "Карамель"

В Перми отменили режим ЧС, который был введен после трагедии в пермском хостеле "Карамель", передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующее постановление сегодня было опубликовано на сайте городской администрации. Как следует из документа, режим ЧС отменен в связи с "завершением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации".

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

Следователи утверждают, что предприниматель в подвале сделал незаконную перепланировку и организовал мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

Щербакову предъявлено обвинение, в суд поступило ходатайство об его аресте.

Добавим, сестра Щербакова опубликовала открытое письмо от управляющего Сергея Щербакова, в котором он озвучил свою позицию относительно трагедии, произошедшей мини-отеле.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми отменен режим ЧС, введенный после трагедии в хостеле "Карамель"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: хостел Карамель, порыв теплотрассы, коммунальная авария, кипяток, пострадавшие, жертвы, ребенок, режим чс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2020 16:15 Мск В Перми до устранения нарушений пожарной безопасности закрыт хостел, где погибли пять постояльцев
Ранее 21.07.2020 16:13 Мск В ПСК не согласны с выводами Ростехнадзора о вине компании в гибели людей в "Карамели"
Ранее 21.07.2020 13:13 Мск После трагедии в пермском хостеле "Карамель" оштрафованы 10 сотрудников "дочки" "Т Плюс"
Ранее 13.05.2020 13:46 Мск Арест управляющего пермским хостелом "Карамель" могут продлить
Ранее 18.03.2020 15:59 Мск Из больницы выписан один из пострадавших в пермском хостеле "Карамель"
Ранее 12.03.2020 15:15 Мск В Перми передан в другой суд иск о закрытии хостела, где погибли пять человек
Ранее 25.02.2020 10:49 Мск В Перми отложено рассмотрение иска о запрете работы хостела "Карамель", где погибли пять постояльцев
Ранее 21.02.2020 09:07 Мск После проверки десятков гостиниц Перми, начавшейся из-за трагедии в "Карамели", закрыты 18 объектов
Ранее 19.02.2020 16:10 Мск Авария, из-за которой погибли постояльцы пермского хостела, могла произойти из-за занижения класса опасности теплотрассы
Ранее 18.02.2020 09:50 Мск В Перми суд рассмотрит иск прокурора о запрете работы хостела "Карамель", где погибли пять посетителй
Ранее 10.02.2020 10:59 Мск Пермские приставы опечатали две опасные гостиницы
Ранее 10.02.2020 08:46 Мск Управляющий пермским хостелом "Карамель", где заживо сварились люди, останется в СИЗО
Ранее 07.02.2020 13:39 Мск Управляющий хостелом "Карамель" пытается оспорить меру пресечения
Ранее 07.02.2020 08:40 Мск В Перми закрыты 12 гостиниц, где после трагедии в "Карамели" найдены нарушения правил безопасности

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.01.2020 09:39 Мск СК: управляющий пермским отелем, где погибли пять постояльцев, перед открытием хостела сделал в подвале незаконную перепланировку
Ранее 31.01.2020 09:13 Мск Управляющий хостелом "Карамель" вступился за инспектора пожнадзора и попросил прощения у семей погибших
Ранее 30.01.2020 13:20 Мск Управляющий пермским хостелом, где заживо сварились люди, скрывался в Турции
Ранее 30.01.2020 10:08 Мск Задержан управляющий пермским хостелом, где погибли пять постояльцев
Ранее 30.01.2020 09:15 Мск Объявленный в розыск управляющий хостела "Карамель" готов вернуться в Пермь и доказывать свою невиновность
Ранее 28.01.2020 16:06 Мск Власти Пермского края выплатили компенсации пострадавшим в хостеле "Карамель"
Ранее 28.01.2020 15:36 Мск Глава Индустриального района Перми рассказал, как можно было избежать трагедии в хостеле "Карамель"
Ранее 28.01.2020 11:15 Мск Глава Перми получил прокурорское представление после смерти пять постояльцев хостела
Ранее 28.01.2020 10:50 Мск Сапко анонсировал изменения в федеральное законодательство из-за ЧП в пермской "Карамели"
Ранее 28.01.2020 09:20 Мск Мэр Перми сегодня расскажет депутатам о возможных причинах трагедии в "Карамели"
Ранее 25.01.2020 18:26 Мск В Перми второй раз за неделю затопило подвал жилого дома. В этот раз обошлось без жертв
Ранее 24.01.2020 10:09 Мск Врачи отмечают положительную динамику состояния пострадавших посетителей пермского хостела
Ранее 24.01.2020 07:37 Мск Управляющий пермским хостелом, где погибли пять человек, мог сбежать за границу
Ранее 23.01.2020 15:59 Мск Пострадавшие в пермской "Карамели" должны получить выплаты до конца недели
Ранее 23.01.2020 15:08 Мск В Перми избрана мера пресечения инспектору, обвиняемому в халатности из-за ЧП в хостеле
Ранее 23.01.2020 13:35 Мск МЧС вступилось за инспектора, обвиненного в халатности из-за ЧП в хостеле: Действовал в рамках полномочий
Ранее 23.01.2020 11:05 Мск СК: То, что пермский хостел "Карамель" не закрыли после найденных нарушений, - халатность представителя МЧС
Ранее 22.01.2020 15:38 Мск В Перми задержан подозреваемый по делу о гибели пяти человека в хостеле
Ранее 21.01.2020 15:25 Мск Пострадавшим и семьям погибших в хостеле "Карамель" будут выплачены компенсации
Ранее 21.01.2020 12:38 Мск В Прикамье после смерти пяти постояльцев хостела проверят все подобные учреждения
Ранее 21.01.2020 11:50 Мск Постояльцы пермского хостела "Карамель" погибли, пытаясь найти эвакуационный выход: тела нашли у запертых дверей
Ранее 21.01.2020 08:56 Мск Игорь Сапко о трагедии в пермском хостеле: "гостиницы не должны быть размещены в подвалах"
Ранее 21.01.2020 07:35 Мск Управляющий пермским хостелом, где погибли пять постояльцев, объявлен в розыск
Ранее 20.01.2020 21:00 Мск В Перми закончен ремонт теплотрассы, авария на которой привела к гибели посетителей хостела "Карамель"
Ранее 20.01.2020 20:15 Мск "Дефект серьезный". Участок теплосетей вблизи пермского хостела принадлежит структуре Вексельберга
Ранее 20.01.2020 19:10 Мск В Перми задержан владелец хостела, пять постояльцев которого "сварились" заживо
Ранее 20.01.2020 14:35 Мск Хостел в Перми, где погибли пять человек, мог быть закрыт еще год назад
Ранее 20.01.2020 13:44 Мск В Перми после гибели пяти посетителей хостела введен режим ЧС
Ранее 20.01.2020 13:10 Мск В сети появился список погибших в пермском хостеле "Карамель": девочке было четыре года
Ранее 20.01.2020 12:42 Мск Решетников поблагодарил "мужиков-спасателей", получивших ожоги в хостеле "Карамель"
Ранее 20.01.2020 12:35 Мск Эвакуационный выход из пермского хостела, где погибли пять человек, был закрыт
Ранее 20.01.2020 11:53 Мск "Трубы, как система, все прогнили". Лидер "Ленинграда" - о гибели постояльцев хостела в Перми
Ранее 20.01.2020 10:55 Мск Власти Перми подтвердили информацию о двух порывах теплосетей
Ранее 20.01.2020 10:32 Мск В числе погибших в пермском хостеле "Карамель" есть ребенок
Ранее 20.01.2020 09:48 Мск Повреждение теплотрассы было сразу в двух пермских домах
Ранее 20.01.2020 08:54 Мск Одна из пострадавших постоялиц пермского хостела – в тяжелом состоянии, двое - "средние"
Ранее 20.01.2020 08:40 Мск Дело о гибели пяти постояльцев пермского хостела передано в Центральный аппарат СКР
Ранее 20.01.2020 08:32 Мск "Должен же быть здравый смысл". Глава Прикамья – о работе хостела, где погибли пять постояльцев
Ранее 20.01.2020 08:10 Мск Эвакуация жильцов не требуется: в Перми устанавливают личности пострадавших при прорыве трубы в хостеле
Ранее 20.01.2020 07:50 Мск В Перми к изучению обстоятельств смерти в кипятке пяти посетителей хостела подключились следователи
Ранее 20.01.2020 07:43 Мск Потоп в пермском хостеле "Карамель": число жертв увеличилось до пяти
Ранее 20.01.2020 07:03 Мск В пермском хостеле, располагавшемся в подвале, погибли четыре человека – их залило кипятком

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети