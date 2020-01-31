На Среднем Урале судят пенсионера, который похитил своих внуков, а одного убил

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела 67-летнего пенсионера. Его обвиняют в жестоком убийстве собственного внука и похищении еще двоих детей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось 29 марта прошлого года в частном доме в квартале Гагарский Ключ Заречного городского округа: пьяный мужчина с особой жестокостью, используя нож, убил своего внука 2017 года рождения. Это происходило в присутствии мальчика 2012 года рождения, являющегося родным братом погибшего ребенка.

В тот же день убийца похитил двух своих внуков 2012 и 2014 годов рождения, которые находились с ним в том же доме. Пенсионер приказал им сесть в принадлежащий ему автомобиль и повез их на 186 километр трассы "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов". Спустя некоторое время машину остановили инспекторы ГИБДД. Водитель был задержан, а дети освобождены.

Экспертиза показала, что у 67-летнего мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, которое привело к галлюцинациям. Эксперты пришли к выводу, что он представляет опасность для себя и окружающих и остро нуждается в лечении.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Там будет решен вопрос о применении к детоубийце принудительной меры медицинского характера.