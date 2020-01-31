Длительный тюремный срок получил южноуралец-наркодилер, в машине которого нашли гашиш

В Челябинской области жителю региона суд назначил 7 лет в колонии строгого режима.

Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчину задержали в мае прошлого года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. В тайниках в кузове автомобиля нашли более 4 кг гашиша. Оказалось, что мужчина купил наркотики в Перми и вез их в Челябинск, чтобы потом продать.