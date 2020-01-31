12 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
гашиш (2020) | Фото: УФСБ России по Челябинской области

Длительный тюремный срок получил южноуралец-наркодилер, в машине которого нашли гашиш

В Челябинской области жителю региона суд назначил 7 лет в колонии строгого режима.

Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Мужчину задержали в мае прошлого года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. В тайниках в кузове автомобиля нашли более 4 кг гашиша. Оказалось, что мужчина купил наркотики в Перми и вез их в Челябинск, чтобы потом продать.

гашиш(2020)|Фото: УФСБ России по Челябинской области

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Длительный тюремный срок получил южноуралец-наркодилер, в машине которого нашли гашиш

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Теги: гашиш, наркотики, задержание, ФСБ, суд, срок



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