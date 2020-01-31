ФСБ не стала искать причастных к смерти оборонного ЗиДа

Пермское краевое управление ФСБ ответило на обращение действующего и бывшего сотрудника оборонного завода имени Дзержинского (ФГУП), которые просили "выявить в региональных органах власти тех, кто причастен к доведению завода до банкротства", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Сообщалось, что этот приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудников завода должны будут уволить из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г. В декабре стало известно, что счета завода были разблокированы. Ситуацию на предприятии обсудили на заседании в краевом минпромторге, во время которого представители ФНС заявили, что не настаивают на блокировке счетов. Противники закрытия завода провели митинг в поддержку предприятия в Перми, а также пикеты в Москве.

Позже в сети появилось видео, на котором бывший работник завода Виктор Силин и действующий – Владимир Сысоев зачитывают текст обращения в управление ФСБ по Пермскому краю. В нем рабочие "просят сотрудников УФСБ выявить в региональных органах власти тех, кто причастен к доведению завода до банкротства". "Просим ответить на главный вопрос: кто является заказчиком уничтожения завода? Особую роль играет в деле налоговая служба, используемая как удавка для стратегического предприятия. Благодаря протестам конца 2019 г. удавку ослабили, но это - временная мера, предприятие продолжают банкротить", - цитирует обращение Силин.

Получен ответ от управления, рассказал Накануне.RU Силин. В нем говорится, что вопросы, которые задают рабочие, "не входят в компетенцию УФСБ". Обращение переадресовано в краевую прокуратуру, копия направлена в УМВД по Пермскому краю. Силин добавил, что, возможно, от них последует аналогичное обращение новому генеральному прокурору страны Игорю Краснову.