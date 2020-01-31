Глава Крыма раскритиковал керченскую чиновницу, передумавшую увольняться из-за скандала: "Наглость зашкаливает"

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал в соцсетях решение главы городского совета Керчи Маи Хужиной не уходить в отставку в связи со скандалом с ветеранами.

"Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю её заявление ересью и самодурством", - написал Аксенов.

Он рассказал, что созвонился с главой администрации Керчи и потребовал уволить Хужину и ее заместителя. "Если мое требование не будет выполнено в течение сегодняшнего дня, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать", - добавил глава республики.

Напомним, после скандала Хужина написала заявление об отставке, но потом передумала. " "Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость", - сказала Хужина ТАСС.

Скандал разгорелся после публикации на сайте горсовета фотографий Хужиной и ее заместительниц из поздравительной поездки к ветеранам. На фотографиях были изображены женщины в меховых шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной, глава Крыма заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.