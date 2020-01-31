В Нефтеюганске женщина пожелала утопить ребенка-инвалида за то, что тот кричал в бассейне

12 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко между Сциллой и Харибдой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Рекомендуем: http://remont.youdo.com/facing/interior-facing/wooden/other/plywood/, ссылка на описание.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/krasnoyarsk/pomoshch/akkumulyator/ - рекомендуем!
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/repair/flat/geo/remont-kvartir-v-kronshtadte/ по данной ссылке.



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
бассейн (2016) | Фото: o-polze.com

В Нефтеюганске женщина пожелала утопить ребенка-инвалида за то, что тот кричал в бассейне

В Нефтеюганске Диана З. посетительница одного из развлекательных комплексов с бассейном, опубликовала в своем Instagram сторис, в котором выразила недовольство криками детей и пожелала ребенку смерти, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора. Ваших долбанутых детей", — заявила женщина.

Немного позже, услышав тишину, она радостно предположила, что ребенок утонул, а когда тот вновь закричал, поинтересовалась - какой срок дают за убийство.

Как оказалось, в тот самый момент в бассейне проводились занятия по реабилитации детей-инвалидов.

Видео разлетелось по социальным сетям. В основном женщину осуждают и обвиняют в бесчеловечности. Сама Диана З. активно отвечает на возмущения интернет-пользователей. Реакция была и в Instagram. Она заявила, что "мамаши Нефтеюганска для нее микробы".

"Мне плевать, кто вы и что вы. Вы микробы лично для меня. Не рожайте себе подобных моральных уродов, а если уж залетели, то не курите, не пейте, и не ширяйтесь и дети не будут инвалидами", - женщина. Опубликовать высказывание полностью мы не можем, поскольку в нем присутствует ненормативная лексика.

Также пользователи сообщают, что якобы мать Дианы З. ударила женщину, ребенок которой кричал в бассейне. Сама Диана З. заявила, что та женщина набросилась на ее мать с кулаками.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нефтеюганске женщина пожелала утопить ребенка-инвалида за то, что тот кричал в бассейне

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ребенок-инвалид, бассейн



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети