В Нефтеюганске женщина пожелала утопить ребенка-инвалида за то, что тот кричал в бассейне

В Нефтеюганске Диана З. посетительница одного из развлекательных комплексов с бассейном, опубликовала в своем Instagram сторис, в котором выразила недовольство криками детей и пожелала ребенку смерти, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора. Ваших долбанутых детей", — заявила женщина.

Немного позже, услышав тишину, она радостно предположила, что ребенок утонул, а когда тот вновь закричал, поинтересовалась - какой срок дают за убийство.

Как оказалось, в тот самый момент в бассейне проводились занятия по реабилитации детей-инвалидов.

Видео разлетелось по социальным сетям. В основном женщину осуждают и обвиняют в бесчеловечности. Сама Диана З. активно отвечает на возмущения интернет-пользователей. Реакция была и в Instagram. Она заявила, что "мамаши Нефтеюганска для нее микробы".

"Мне плевать, кто вы и что вы. Вы микробы лично для меня. Не рожайте себе подобных моральных уродов, а если уж залетели, то не курите, не пейте, и не ширяйтесь и дети не будут инвалидами", - женщина. Опубликовать высказывание полностью мы не можем, поскольку в нем присутствует ненормативная лексика.

Также пользователи сообщают, что якобы мать Дианы З. ударила женщину, ребенок которой кричал в бассейне. Сама Диана З. заявила, что та женщина набросилась на ее мать с кулаками.