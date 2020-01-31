Южноуральского чиновника подозревают в аферах с земельными участками

Главу села Непряхино в Челябинской области Валерия Лобина подозревают в превышении полномочий.

В 2011 году, как считает следствие, Лобин выдал местному жителю фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у этого мужчины прав пользования земельным участком, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

На самом деле никаких законных прав на получение земли у местного жителя не было. Действиями Лобина местному бюджету причинен ущерб в 158 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело.