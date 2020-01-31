Главный ледовый городок Екатеринбурга посетили более 650 тысяч человек. Это новый рекорд

В пятницу, 31 января, в мэрии Екатеринбурга подвели итоги работы главного новогоднего ледового городка на Площади 1905 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по подсчетам специалистов, с 27 декабря 2019 до 26 января 2020 года праздничную площадку посетило рекордное количество жителей и гостей мегаполиса – всего более 650 тысяч человек. По оценкам медиков и представителей министерства внутренних дел, за время эксплуатации городка серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Как заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, в будущем планируется оставить скульптуры, иллюминации и елку на Площади 1905 года, а ярмарку, карусели и прочие активности перенести в Исторический сквер.

"Предварительно необходимо получить одобрение всех профильных служб и ведомств, чтобы полностью гарантировать безопасность гостей. Мы уверены, что две площадки сделают отдых еще комфортнее, а полученные рекомендации граждан обязательно нам в этом помогут", - отметил Баранов.

Напомним, темой ледового городка в этом году стало 200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Сейчас на площади полным ходом идет демонтаж ледяных конструкций, а уже с 3 февраля в штатном режиме начнет работать автомобильная парковка.