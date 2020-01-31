На Южном Урале прекратили уголовку против менеджеров "Мечел-Кокс"

Уголовное дело в отношении должностных лиц "Мечел-Кокс" по обвинению в загрязнении воздуха в Челябинске прекращено в связи с истечением срока давности. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Южного Урала Виталий Лопин.

Напомним, в феврале 2017 года в Челябинске было возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферы. В конце января город буквально задыхался от выбросов.

"Я считаю, что вины правоохранительных органов нет в том, что уголовное дело прекращено за истечением срока давности. По уголовному делу была проведена масса экспертных исследований. Необходимо было доказывать вину конкретных должностных лиц. Я считаю, что органы правоохраны с этой задачей справились. Возбуждение данного уголовного дела также сподвигло руководство "Мечела" принять дополнительные меры к выделению денежных средств для совершенствования очистных сооружений. Были заключены соглашения с правительством области. Действенные меры для благополучия жителей были приняты. То, что не направили в суд, закон такой - истекли сроки давности", - сообщил Виталий Лопин.

Прокурор уточнил, что обвинение должностным лицам "Мечел-кокс" было предъявлено.

"Правоохранительные органы добыли достаточные доказательства виновности, предъявили обвинение. В случае несогласия должностных лиц с прекращением дела и, если они считали бы себя невиновными, то уголовное дело было бы направлено в суд, а он уже бы дал оценку виновности или невиновности должностных лиц", - подчеркнул он.

При расследовании уголовного дела были проведены многочисленные экспертные исследования, назначались экспертизы в других субъектах РФ. Все это повлекло объективное затягивание сроков расследования. В результате было принято процессуальное решение о прекращении дела.

В целом за 2019 год по области выявлено свыше 3,5 тыс. нарушений экологического законодательства. Это загрязнение воздуха, озер и рек, нарушения законодательства при транспортировке и размещении ТБО.

"Было внесено свыше тысячи представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 165 должностных лиц, к административной ответственности привлечено свыше 500 лиц. По нашим материалам было возбуждено 72 уголовных дела. Большинство из них направлено в суд", - рассказал он.