12 Августа 2020
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Экономика В России В бывшем СССР Украина
газотранспортная система украины, донбасс, газопровод (2016) | Фото: mapexpert.com.ua/

СМИ сообщили, насколько Украина повысила тариф на транзит российского газа

Тариф на транзит российского газа в Европу украинская сторона повысила на 2% по сравнению с прошлым контрактом, но в случае необходимости прокачивать больше России придется заплатить повышенный тариф. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новый договор между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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Если Россия решит забронировать дополнительные транзитные мощности на квартал, то тариф подорожает в 1,1 раза, на месяц - в 1,2 раза, на сутки - в 1,45 раза. При возникновении спора он будет решаться в Международной торговой палате в Цюрихе.

Напомним, новый контракт заключен на 5 лет. В первый год Россия обязуется прокачать в Европу не менее 65 млрд кубометров газа, в следующие четыре - не менее 40 млрд. При этих объемах украинская сторона получит $7,14 млрд. До прошлого года Украина получала за транзит около $3 млрд в год. То есть в абсолютном выражении траты на украинский транзит уменьшатся в два раза.

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СМИ сообщили, насколько Украина повысила тариф на транзит российского газа

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Теги: Украина, газ, транзит, Европа



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