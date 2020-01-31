СМИ сообщили, насколько Украина повысила тариф на транзит российского газа

Тариф на транзит российского газа в Европу украинская сторона повысила на 2% по сравнению с прошлым контрактом, но в случае необходимости прокачивать больше России придется заплатить повышенный тариф. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новый договор между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Если Россия решит забронировать дополнительные транзитные мощности на квартал, то тариф подорожает в 1,1 раза, на месяц - в 1,2 раза, на сутки - в 1,45 раза. При возникновении спора он будет решаться в Международной торговой палате в Цюрихе.

Напомним, новый контракт заключен на 5 лет. В первый год Россия обязуется прокачать в Европу не менее 65 млрд кубометров газа, в следующие четыре - не менее 40 млрд. При этих объемах украинская сторона получит $7,14 млрд. До прошлого года Украина получала за транзит около $3 млрд в год. То есть в абсолютном выражении траты на украинский транзит уменьшатся в два раза.