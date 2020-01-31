12 Августа 2020
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Общество В России
постельный клоп (2019) | Фото:Википедия

Роспотребнадзор предупредил об опасности тропических клопов, которые ранее "переехали" в Москву

В России появились тропические клопы, которые переносят опасные инфекции.

Паразиты, которые до этого встречались только в странах, расположенных ближе к экватору, оказались устойчивы к привычным средствам борьбы.

Исследования показали, что в организме клопов и на покровах могут быть какие угодно заболевания, передает радио Sputnik.

Из того, что многократно подтверждено, – это гепатит B, кроме того, находят вирусы всех арбовирусных лихорадок, сообщила доктор биологических наук, профессор, завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Сложность заключается в том, что появились разные классы органических соединений, к которым клопы устойчивы. В России, как отметила профессор, нашли действенный способ борьбы. Один препарат, в частности, называется "Гектор".

Как ранее сообщало Накануне.RU, летом Москву накрыло по-настоящему экзотической напастью – в городе в больших количествах появились тропические постельные клопы. Как следует из названия, они не являются типичными обитателями средней полосы России. Самое неприятное отличие этого вида – насекомые хорошо передвигаются по гладким вертикальным поверхностям и, как и их более северные сородичи, моментально плодятся.

Привезти паразитов можно, в том числе из пятизвездочных отелей. Потому эксперты советуют туристам при заселении в номер внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала и при малейших признаках наличия постельных клопов - отказаться от проживания в этой гостинице.

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Роспотребнадзор предупредил об опасности тропических клопов, которые ранее "переехали" в Москву

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Теги: тропические клопы, россия, москва, инфекции



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