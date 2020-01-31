12 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
день оленевода гонки на оленьих упряжках (2005) | Фото: Накануне.ru

В одном из совхозов Ямала произошла вспышка бешенства, погибли олени

Окружная служба ветеринарии диагностировала и локализовала вспышку бешенства на территории выпаса северных оленей, принадлежащих бригаде № 4 расположенного в Тазовском районе "Совхоза Антипаютинский". Источником инфекции послужили дикие животные – песцы, которые, по словам оленеводов, выходили в стадо, контактировали с домашними оленями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.
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Главный ветврач Ямала Евгений Попов рассказал, что погибло 12 оленей, что для стада численностью в 2 тыс. голов не критично, на выпас и жизнедеятельность оленеводов это не повлияло.

"Наши специалисты оперативно прибыли на место, отобрали патологический материал. Трупы сожжены. Осмотрены 897 животных совхоза и 878 животных, принадлежащих пастухам предприятия. Других случаев на территории округа не зафиксировано", - отметил Попов.

На территории совхоза введен карантин. Реализация продукции северного оленеводства от больных и подозрительных животных бешенством полностью исключена. На время карантина на территории выпаса северных оленей запрещается ввоз и вывоз всех видов животных, обмен и продажа оленей в другие оленеводческие хозяйства, стада, отлов диких животных.

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В одном из совхозов Ямала произошла вспышка бешенства, погибли олени

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Теги: северный олень, карантин, совхоз



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