ПАСЕ ничтожным числом голосов приняла очередную антироссийскую резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), которая накануне подтвердила полномочия делегации России, затем приняла антироссийскую резолюцию. Правда, произошло это при ничтожном кворуме.

По содержанию новая резолюция напоминает старые и насыщена привычными идеологическими штампами в отношении России. Так, в документе отмечаются некие негативные тенденции против "демократии, верховенства закона и прав человека", преследование оппозиции, подавление религиозной свободы, агрессия против Украины и Грузии и др. Россию призывают исполнять решения Европейского суда по правам человека, "сотрудничать со следствием" по делу о крушении малазийского "Боинга" в июле 2014 года и убийству Бориса Немцова, расширять права содомитов, выполнять Минские соглашения, прекратить "агрессию" и т.п.

Резолюция касается не только России, но и ряда других стран Восточной Европы и Кавказа. Она была принята всего 49 голосами при 17 против, притом что в ПАСЕ входит 321 депутат.