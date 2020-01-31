12 Августа 2020
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Политика В России Пермский край
скрин, Россия 24, максим решетников (2020) | Фото: скрин, Россия 24

Новый экономический министр Максим Решетников предлагает новации по реализации нацпроектов в муниципалитетах

Недавно сформированное российское правительство пытается начать работать без раскачки. Как это получится, покажет только время. Но сам быстрый старт и новые векторы уже обращают на себя внимание.

Как известно, российский премьер Михаил Мишустин сегодня работает в Казахстане, делится своим богатым опытом по созданию плотной цифровой налоговой ограды для сограждан на конференции "Цифровое будущее в глобальной экономике". А новые министры вносят новые векторы в работу с регионами, опираясь на собственный опыт.

Накануне бывший губернатор Пермского края, а теперь - министр экономического развития РФ Максим Решетников участвовал в совете по местному самоуправлению. Понятно, что у Решетникова действительно имеется собственный реальный опыт работы как на уровне города, так и региона. Максим Решетников акцентировал внимание на нуждах конкретного гражданина: "Ведь конечная цель выполнения нацпроектов — это обеспечение высокого стандарта жизни и равных возможностей для каждого человека и в каждой точке страны. И, конечно, люди не различают, какой уровень власти отвечает за конкретные изменения: федеральная, региональная или местная. Большинство из тех вопросов, которые волнуют население в первую очередь, находятся в зоне ответственности муниципалитетов".

скрин, Россия 24, максим решетников(2020)|Фото: скрин, Россия 24

По данным Минэка, в РФ сейчас общее количество муниципалитетов сократилось на 13,5%, на начало 2020 года в России 1600 муниципальных районов, 1400 городских поселений, 17 тысяч сельских поселений и 600 городских округов.

Кстати, в Пермском крае Решетников, будучи губернатором, тоже весьма активно работал над процессом укрупнения муниципалитетов, исходя именно из экономической эффективности и целесообразности.

На совете Максим Решетников рассказал о собственном опыте работы в регионе: "Для сокращения числа были экономические обоснования, в сельских поселениях расходы на управление достигали 70-80%. Это не вина поселения, а их беда. Наши процедуры — закупки, налоговый кодекс, система управления имуществом никаких поблажек для поселений не делают. В прошлом году начали появляться муниципальные округа. При таком преобразовании власть от людей не отдаляется. Остаются территориальные отделы в поселениях, которые взаимодействуют с людьми, но все закупки идут на уровне муниципальных районов. Это даёт ускорение в управленческих процессах. Эти преобразования позитивно оцениваются жителями. Я недавно был губернатором Пермского края, где за два года процесс преобразования прошли 33 района. Мы на оптимизации управленческого аппарата сэкономили 600 млн руб., это 5% расходов консолидированного бюджета районов, половина инвестиционных расходов. Мы с краевого уровня на каждый сэкономленный рубль давали ещё рубль сверху, и депутаты направляли деньги на скважины, освещение, ремонт соцобъектов. Опыт края был востребован в других регионах".

Особенно Решетников отметил тот факт, что на местах зачастую оказывается более низкий уровень освоения средств для реализации нацпроектов, особенно в небольших городах и поселках. А это уже отражается на всём регионе.

"Муниципалитеты не всегда справляются с реализацией, на это есть зачастую объективные причины — отсутствие проектно-сметной документации, неготовность специалистов на местах, проблемы с местной администраций. И в результате невыполнение на местах к чему толкает губернаторов? Ведь если 1-2 муниципалитета не выполняют, получается, что регион не выполняет, и в этих условиях губернатор на следующий год лишает муниципалитет средств, и получается, что мы наказываем не местную администрацию, а жителей. Ранее на Госсовете лично ваше решение /слова обращены президенту - прим. редакции/ было не снимать деньги, а усилить ответственность региональных чиновников, и нам, наверное, надо аналогичный механизм реализовать для муниципалитетов. Прозрачная система оценки есть, но её надо обновить с учётом нацпроектов и усилить там, где муниципалитеты берут деньги на их реализацию".

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Новый экономический министр Максим Решетников предлагает новации по реализации нацпроектов в муниципалитетах

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Теги: решетников, нацпроекты, муниципалитеты



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