Расстрелявший сослуживцев тюменский срочник проходит психиатрическую экспертизу в центре Сербского

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, которому вменяют расстрел сослуживцев в забайкальской части, начал проходить психиатрическую экспертизу в столичном центре имени Сербского, сообщает Mash.

Врачи проведут полное обследование, а психиатрам предстоит выяснить, был ли Шамсутдинов вменяем в роковой день. Вместе с ним в палате – ещё шесть подозреваемых по 161-й и 105-й статьям УК РФ. Им нельзя смотреть телевизор, но можно посещать столовую, где это разрешено. Там же есть настольные игры и небольшая библиотека. Бывший солдат читает художественную и историческую литературу.

Шамсутдинов говорит, что ни в одном месте принудительного содержания на него не оказывали давления. А Новый год он встретил в карцере в Иркутске, оборудованном под обычную камеру, так как подходящих сокамерников (по тяжести статьи) ему не нашли. После экспертизы Рамиля отправят в "Бутырку".

Напомним, забайкальская часть "прославилась" на всю Россию после того, как 25 октября во время смены караула военнослужащий ремонтно-технической базы, призванный из села Вагай Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Восемь пострадавших погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. По факту неуставных взаимоотношений между военнослужащими в воинской части №54160 военные следователи возбудили уголовное дело.

Ранее Шамсутдинов обратился к семьям своих сослуживцев, погибших от его руки во время расстрела в воинской части в Забайкалье. Он пишет, что сожалеет, что не смог сдержаться и пошел на столь крайний шаг, однако утверждает, что у него не было выбора, поскольку он не смог терпеть издевательства над собой. Дело, по которому он проходит потерпевшим, поступило в суд.