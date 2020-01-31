12 Августа 2020
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Общество В России Крым
подарок, хлеб, пирог (2020) | Фото: пресс-служба Керченского горсовета

Керченская чиновница в мехах, подарившая ветеранам батоны, передумала увольняться

Глава городского совета Керчи (Республика Крым) Мая Хужина отзовет заявление об отставке, написанное после скандала с поздравлением блокадников, передает ТАСС. "Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость", - сказала Хужина.
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Напомним, скандал разгорелся после публикации на сайте горсовета фотографий Хужиной и ее заместительниц из поздравительной поездки к ветеранам. На фотографиях были изображены женщины в меховых шубах, которые вручают батоны и медали пожилым людям. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в СМИ. В Госсовете республики посчитали акцию кощунственной, глава Крыма заявил, что принимавшие в акции участие депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии.

подарок, хлеб, пирог|Фото: пресс-служба Керченского горсовета

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Керченская чиновница в мехах, подарившая ветеранам батоны, передумала увольняться

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Теги: мая хужина, керчь, чиновница, оскорбление, ветераны



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