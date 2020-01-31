Для выезда россиян из Китая откроют второй временный коридор

Временный транспортный коридор между китайским Хэйхэ и Благовещенском будет открыт 1 февраля для возврата россиян из КНР.

Как сообщает амурское министерство экономического развития и внешних связей, коридор будет работать с 14:00 до 16:30 по местному времени (с 08:00 по 10:30 по московскому).

По предварительной оценке, в приграничном китайском городе сейчас находится около 250 граждан России.

Это будет второй за неделю транспортный коридор на данном пункте пропуска. Первый, по которому перешли несколько сотен человек, был организован 29 января.

Сообщалось, что позже на китайском пункте пропуска через границу в городе Хэйхэ, который граничит с Благовещенском, снова начали скапливаться россияне, желающие вернуться в Россию.

Очевидцы заявляли о панике, которая создалась в связи с ситуацией вокруг нового коронавируса в Китае.