В Нижнем Тагиле после госпитализации девушки собирают совещание по ситуации с коронавирусом

В Нижнем Тагиле пройдет совещание по ситуации с распространением китайского коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, состоялось заседание штаба по профилактике и противодействию распространения гриппа и ОРВИ на территории города. После обсуждения данных тем руководители лечебно-профилактических учреждений подняли вопросы, связанные с подготовкой к возможному завозу на территорию Нижнего Тагила нового подтипа коронавируса.

"В ближайшие дни медикам предстоит провести корректировку существующего комплексного плана мероприятий на случай появления заболеваний, имеющих международное значение. В начале следующей недели у вице-мэра пройдет отдельное совещание по данному вопросу", - добавили в администрации.

Сегодня стало известно, что в Нижнем Тагиле девушка госпитализирована с подозрением на китайский коронавирус. Позже появилась информация, что госпитализированных уже двое, они находятся в инфекционном отделении в отдельной палате.

Однако в министерстве здравоохранения Свердловской области это отрицают.

"Не надо сеять панику. Пациентка инфекционной больницы в Нижнем Тагиле проходит курс лечения с установленным диагнозом, не имеющим никакого отношения к коронавирусу", - написал пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков на своей странице в Facebook.

По данным Роспотребнадзора, случаев заражения новым коронавирусом на Среднем Урале в настоящий момент не зафиксировано.