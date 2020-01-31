12 Августа 2020
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Экономика В России За рубежом
(2016) | Фото:

СМИ: Поставки китайских смартфонов в Россию могут остановиться из-за коронавируса

Китайские производители смартфонов, а также Apple, чье производство находится в Китае, на две недели отложили сроки поставок очередных партий товаров в Россию из-за коронавируса, пишет "Коммерсант". На фабриках в КНР продлены новогодние каникулы, которые могут перейти в карантины.

Задержка поставок на несколько недель может вызвать "определенный дефицит" и рост цен на 10–15%, но поможет ритейлу распродать складские запасы, считают эксперты.

Китайские производители смартфонов Huawei (включая дочерний бренд Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок оборудования в Россию, рассказали изданию два источника среди партнеров этих брендов.

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СМИ: Поставки китайских смартфонов в Россию могут остановиться из-за коронавируса

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Теги: смартфон, китай, поставки, карантин, коронавирус



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