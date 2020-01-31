12 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
коронавирус, реклама (2020) | Фото: Пермское УФАС

В Перми одна из аптек рекламирует "лекарства от коронавируса"

Пермское УФАС проведет проверку рекламы препарата "Ремантадин" как средства лечения китайского коронавируса. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Объявление с изображением лекарства, в котором указывается эффективность препарата против коронавируса, появилось в одной из аптек сети "Аптека от склада". По словам замруководителя краевого УФАС России Марины Кудрявцевой, препарат является противовирусным и используется для лечения и профилактики гриппа, а также профилактики клещевого энцефалита - это указано в инструкции. При этом информации о том, что лекарство может быть использовано для лечения коронавируса 2019-nCoV в инструкции нет. УФАС направит запрос в краевой минздрав и пермский государственный медицинский университет, чтобы оценить законность этой рекламы.

коронавирус, реклама(2020)|Фото: Пермское УФАС

После вспышки коронавируса в Китае в России появились рекламы препаратов, которые якобы эффективны при лечении этого опасного заболевания. Так, ФАС России уже проверяет рекламу "Арбидола".

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В Перми одна из аптек рекламирует "лекарства от коронавируса"

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Теги: коронавирус, реклама, лекарство, уфас



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 16:15 Мск В Перми антимонопольщики признали недостоверной рекламу лекарства от коронавируса

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