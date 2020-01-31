Дело о ДТП с Косиловым дошло до суда

Уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора, руководителя холдинга "Равис" Андрея Косилова сегодня будет направлено в суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор области Виталий Лопин.

"Дело изучено, нарушений не установлено, сегодня будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщил он.

Напомним, авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста".

В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. В отношении Андрея Косилова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". На время следствия он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Косилову грозит до двух лет лишения свободы.