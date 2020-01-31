12 Августа 2020
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Общество В России
свадьба, кольца, ЗАГС (2016) | Фото:vk.com

Эксперт: Инфантильность - новая причина разводов среди молодых россиян

В молодых российских семьях появилась относительно новая причина разводовнесерьезное отношение к браку. Об этом заявила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова.

По словам эксперта, инфантильность и отсутствие обязательств за семью являются новыми причинами распада браков, передает РИА Новости.

Остальные носят традиционный характер: финансовое положение, завышенные ожидания от супруга в карьерном росте и перспективах семьи, жилищный вопрос.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что разводы большинство россиян, как и 29 лет назад, считают в принципе допустимыми (80% в 1990 г. и 89% в 2019 г.).

Однако в последние годы отношение к ним стало более рациональным: 56% считают, что принимать решение о разводе или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации. В 1990 г. эта доля составляла на одну пятую меньше - 36%.

При этом треть респондентов не поддерживают развод, если семья фактически не распалась (30% против 39% в 1990 г.), и еще 10% (против 13% в 1990 г.) категорически не принимают возможность расторжения брака, являясь сторонниками его сохранения вне зависимости от причин.

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Эксперт: Инфантильность - новая причина разводов среди молодых россиян

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Теги: разводы, россияне, инфантильность



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