12 Августа 2020
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

Чайка перед своей отставкой назначил нового прокурора в Екатеринбурге

Приказом Генерального прокурора РФ от 21 января 2020 года на должность прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга назначен старший советник юстиции Максим Барзенцов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Барзенцов имеет высшее юридическое образование, в 2002 году окончил Кубанский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 2002 года, работал в Краснодарском крае и республике Адыгея на различных должностях.

В прокуратуре Свердловской области - с 2012 года. В 2014 году был назначен на должность помощника прокурора региона по особым поручениям, а с 2015 года служил в должности старшего помощника прокурора области по обеспечению собственной безопасности и физической защиты.

прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга(2020)|Фото: прокуратура Свердловской области

Возглавлявший прокуратуру Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Иньшаков в октябре 2019 года был назначен на должность заместителя прокурора Курганской области.

Как сообщало Накануне.RU, за день до назначения Максима Барзенцова стало известно, что Генеральный прокурор России Юрий Чайка уходит в отставку. Впоследствии он получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

22 января Совет Федерации утвердил Игоря Краснова в должности нового Генпрокурора РФ.

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Чайка перед своей отставкой назначил нового прокурора в Екатеринбурге

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Теги: прокурор, назначение, Екатеринбург



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