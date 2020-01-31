СК: управляющий пермским отелем, где погибли пять постояльцев, перед открытием хостела сделал в подвале незаконную перепланировку

Следователи прокомментировали задержание управляющего пермским хостелом "Карамель", где погибли пять постояльцев, Сергея Щербакова, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

"В 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвала в жилой многоэтажке. После он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья", - отметила Петренко.

Щербакову предъявлено обвинение, в суд поступило ходатайство об его аресте.

Добавим, сестра Щербакова опубликовала открытое письмо от управляющего Сергея Щербакова, в котором он озвучил свою позицию относительно трагедии, произошедшей мини-отеле.