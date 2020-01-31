"Цифровой диалог" власти и населения в Пермском крае создан. Число решенных локальных вопросов граждан увеличилось за год в пять раз

Накануне президент Владимир Путин посещал центр управления регионом в правительстве Московской области. Президенту цифровую экскурсию проводил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Показали, как курсируют по маршрутам автобусы, вывозится мусор, меняются лампочки в подъездах и как отследить успеваемость школьников. Центр работает с конца декабря 2018 года. Лозунг, которому пытаются соответствовать : "Все знаем - быстро решаем - не допускаем".

Задача - собирать с помощью информационных систем круглосуточно данные обо всех проблемах в жизни Подмосковья. Затем поступившие сигналы сортируются по отраслям - транспорт, дороги, госуслуги, ЖКХ, мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты и так далее. Конечная стадия - решение конкретной проблемы.

По большому счету это пример создания эффективного механизма общения населения с властными инстанциями с целью софрмировать так называемое цифровое «единое окно». Цель создания которого - сократить дистанции между властью и обществом, организовать взаимодействие в удобном для граждан формат и увеличить скорость реакции на обращения граждан.

Подобные примеры "цифрового диалога" уже есть и в некоторых регионах России.

Например, в Пермском крае одним из механизмов обратной связи стал интернет- портал “Управляем вместе”, который собирает обращения граждан и помогает решать вопросы жителей с 2017 года. Эффективность "цифрового диалога" впечатляет.

По сравнению с 2018 годом число решенных локальных вопросов увеличилось с трех до 15 тысяч. Такие данные приводит команда проекта “Управляем вместе”. При этом больше половины проблем жителей Прикамья решаются в установленный в регионе восьмидневный срок.

Отметим, что пермские чиновники вообще придают особое внимание развитию обратной связи с жителями, в последний год, активно используя социальные сети. Общее число подписчиков на аккаунты глав муниципальных образований в Инстаграме в крае сейчас составляет около 110 тысяч человек. Кроме портала, в Прикамье активно развивают обратную связь с жителями посредством социальных сетей. Странички в соцсетях завели все органы исполнительной власти, муниципалитеты, Фонд капремонта и оператор по вывозу мусора ПКГУП «Теплоэнерго». Общее число подписчиков на официальных страницах за год перевалило за 270 000. В 2019 году различные уровни органов власти Пермского края отреагировали более, чем на 60 000 обращений и жалоб граждан. Причем, почти половина из обратившихся писала на страничку тогда трудившегося губернатором Максима Решетникова в инстаграме.

«Благодаря внедрению новых цифровых технологий краевые и муниципальные власти получают возможность эффективнее исполнять свои обязанности по отношению к гражданам. Помимо этого цифровые сервис позволяют активно выявлять проблемы граждан: не дожидаться поступления формальных жалоб по бюрократическим каналам, а самим замечать и сразу решать проблемы», — говорит руководитель «Управляем вместе» Андрей Комраков.

По данным департамента документооборота администрации губернатора Пермского края, в том числе в результате применения новых технологий, удалось сделать оперативной реакцию глав территорий на обращения жителей на портале «Управляем вместе». В результате, в 2019 году , например, было отремонтировано около 300 детских площадок и закреплено 680 люков. Около 80% сообщений пермяков приходит о ямах на дорогах и во дворах, мусоре и свалках,по уборке снега и гололеду. При этом число письменных обращений граждан за 2019 год сократилось на более чем на 20% с 16 до 13 тысяч.

Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, около 45% сообщений сейчас поступает через мобильное приложение, запуск которого состоялся летом 2019 года.

Как бы ни велико было значение собственно организации "цифрового диалога" власть - население, важней все же его эффективность, то есть, как именно решаются проблемы, о которых сигнализируют граждане на цифровых площадках. По данным проекта "Управляем вместе" Прикамья, по сравнению с 2018 годом число решенных локальных вопросов увеличилось с трех до 15 тысяч. При этом больше половины проблем жителей Прикамья решаются в установленный в регионе восьмидневный срок.