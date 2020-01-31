Пешком в темноте: как добираются до школы дети, которых "единоросс" предложила сдать в интернат

Жители п. Красная горка обеспокоены безопасностью своих детей и состоянием семейного бюджета.

Семьям приходится исхитряться, чтобы успеть отвезти своих детей в школы и детские сады в Полевском, в том числе и на рейсовом автобусе, расписание которого не совпадает со школьным расписанием детей и рабочим графиком родителей. При этом 21 января 2020 г. на заседании комитета по социальной политике думы Полевского городского округа Людмила Боронина, координатор партийного проекта "Крепкая семья" от "Единой России", предложила сдать школьников поселка в интернат.

После этого глава Полевского и по совместительству секретарь местного отделения "Единая Россия" Константин Поспелов заявил о другом варианте решения проблемы - изменении расписания рейсового автобуса, на котором жители поселка и добираются на работу и домой. Но от того, чтобы представить поселку школьный автобус, отказался.

Как сообщила Накануне.RU председатель ТОС "Красной горки" и мать двоих школьников Елена Мамина, жители не были особо рады новости об изменении расписания рейсового автобуса. Основной причиной недовольства послужила информация о том, что на данный момент пусть и объявлен конкурс, по итогам которого назначат победителя-перевозчика, однако стартует он только в сентябре и будет разыгрываться на 2021 г. Таким образом, семьям поселка предложили подождать еще год, однако терпение жителей Красной горки уже на исходе.

"Нам сказали подождать, потому что другого пути нет, - негодует Елена Мамина. - Сейчас перевозчик перевозит детей без договора, то есть, в любой момент у него обязанности, а мы не у дел. Власти нам предложили с ним договориться полюбовно, мол, на одной улице живёте. У меня сегодня не было возможности отвезти своих детей в школу, им нужно было ко второму уроку (в 9 утра). Автобус отходит в 7.30 и 9.20. Соответственно, 7.30 - это очень рано, а в 9.20 они уже опоздали, поэтому пришлось вызывать такси, а это 150 руб. и выше. Далее, у одного ребёнка пять уроков и он смог успеть на автобус до дома, а у дочки уроки закончились в 2.40. Автобус только в 4.20, соответственно снова едем на такси. Итого, сегодняшняя поездка в школу моих детей мне обошлась в 320 руб.".

Красная горка - небольшой поселок, в котором каждый друг друга знает. Участник ТОС "Красной горки" и отец двоих детей Вадим Оханов написал обращение к жителям, в котором каждый мог расписаться, озвучив свое мнение. По словам самого Вадима Оханова, обращение было направлено в первую очередь на помощь детям, однако, по итогам выяснилось, что взрослые страдают не меньше. Многим родителям, чьи смены на городском заводе заканчиваются в 20.00 (последний рейс автобуса в 18.20), приходится почти ежедневно тратиться на такси, что сильно бьет по кошельку.

Корреспонденты Накануне.RU сняли реальные условия, в которых детям и остальным жителям Красной горки приходится добираться до города.

Эвелина Янчук (13 лет), жительница поселка и ученица седьмого класса школы №13, показала свой маршрут до остановки, который проходит через неосвещенные улицы дворов и котельной. "Страшно, особенно когда приходится идти через котельную", - говорит школьница. Другая жительница поселка призналась, что стала носить с собой газовый баллончик после того, как на пути в детский сад из неосвещенной улицы на ее ребенка бросилась собака, однако женщина не уверена на 100%, поможет ли он ей в чрезвычайной ситуации.

Из-за отсутствия транспорта дети бросают свои кружки и секции, не могут гулять и общаться со своими друзьями из города. Еще большей проблемой, по мнению жителей Красной горки, является закрытие администрацией города остановки на улице Ленина 5, до которой было очень удобно добираться, и нежелание строить там остановочный комплекс. Сейчас жители Красной горки по возможности помогают друг другу как могут: подвозят детей соседей, подбирают их на обочине по пути в школу или домой.

К слову, вариант с интернатом, предложенный Людмилой Борониной, в руководстве города и "Единой России" уже отвергли.