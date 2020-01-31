Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство региона

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева. Об этом Николаев сообщил в пятницу на первом заседании с кабинетом министров, передает ТАСС.

"Я подписал сегодня указ об отставке правительства <…> Я думаю, что в ближайшее время мы будем консультироваться, очевидно, со многими из вас мы продолжим и дальше работу, побеседуем насчет того, как организована деятельность", - сказал Николаев.

Напомним, 29 января прежний глава региона Михаил Игнатьев был отправлен президентом Путиным в отставку "в связи с утратой доверия", врио главы республики стал депутат Госдумы Олег Николаев ("Справедливая Россия").

Отставке Игнатьева предшествовало его исключение из партии "Единая Россия" за неподобающее поведение: глава региона грубо высказывался о журналистах, а потом унижал офицера МЧС во время церемонии передачи спасателям новых пожарных машин.

Нового главу Чувашии будут выбирать 13 сентября 2020 года.