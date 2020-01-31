12 Августа 2020
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Политика За рубежом
Михаил Горбачев (2016) | Фото:

В бундестаге заявили о "непростительной ошибке" Горбачева, который не добился гарантий от НАТО

Политическое руководство СССР совершило ошибку, отказавшись от закрепления обещаний НАТО не расширяться на Восток.

Об этом заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной, сообщает Regnum.

В статье для портала Freiheitsliebe он пишет, что это стало непростительной ошибкой становившегося "все менее дееспособным" советского руководства при Михаиле Горбачеве.

По словам Ноя, "Советский Союз дал себя обмануть, отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии", если после восстановления единства этой страны она целиком войдет в НАТО.

Напомним, в 2017 году бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил на критику президента России Владимира Путина, которая прозвучала в его адрес в документальном фильме режиссера Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

В фильме российский лидер назвал ошибкой Горбачева отсутствие на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток. "Это не было зафиксировано на бумаге. Эта ошибка уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушаются. Но он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так", - сказал Путин.

Горбачев прокомментировал данное заявление, сказав, что не считает это своей ошибкой.

"В тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно. До июля 1991 года существовало два военно-политических блока - НАТО и Организация Варшавского договора. Страны - члены ОВД этот вопрос не ставили", - сказал бывший президент СССР.

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В бундестаге заявили о "непростительной ошибке" Горбачева, который не добился гарантий от НАТО

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Теги: ссср, нато, михаил горбачев, александер ной



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