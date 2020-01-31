12 Августа 2020
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Образование В России
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили обеспечить бесплатным горячим питанием студентов-очников

В послании Федеральному собранию этого года Владимир Путин призвал обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы. Некоторые депутаты пошли дальше и решили предложить обеспечить горячей едой всех студентов дневной формы обучения в российских вузах. В частности, такое предложение высказал первый заместитель председателя комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов (ЛДПР).

Парламентарий направил обращение министру науки и высшего образования России Валерий Фалькову, пишет RT. В письме законодатель отметил, что студенты-очники проводят в учебном заведении практически целый день, а в общежитиях не всегда есть возможность приготовить себе еду.

Депутат добавил, что в некоторых вузах уже существует практика организации бесплатного питания для студентов из социально незащищённых слоёв населения, но реализовать данную льготу можно, лишь собрав большое количество подтверждающих документов.

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В Госдуме предложили обеспечить бесплатным горячим питанием студентов-очников

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Теги: госдума, горячие обеды, бесплатное питание, студенты, вуз



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