Свердловский Роспотребнадзор не давал указаний о недопуске китайцев в общественные места

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области заявили, что не давали никаких указаний о недопуске туристов, вернувшихся из Китая, или граждан КНР в различные общественные места.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, к ним стали поступать жалобы от людей о недопуске к работе, в детские сады, школы, а также на предприятия общественного питания и в гостиницы туристов, вернувшихся из КНР, а также граждан Китая из-за нового коронавируса. Якобы, именно такие указания поступают от органов Роспотребнадзора.

"Такие указания в адрес хозяйствующих субъектов не поступали. Равно как и требование об обязательном наличии справок из медицинских учреждений и результатов лабораторной диагностики для лиц, прибывших из Китая, или китайских граждан", - пояснили в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что в Нижнем Тагиле девушка госпитализирована с подозрением на китайский коронавирус. По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент случаев заражения новым коронавирусом на Среднем Урале не зафиксировано.