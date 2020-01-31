Госдума просит ФАС проверить обоснованность резкого подорожания масок

В Госдуме просят Федеральную антимонопольную службу проверить аптечные сети на обоснованность резкого повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

Соответствующее письмо член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил главе ведомства Игорю Артемьеву.

По словам парламентария, подорожание медицинских изделий на фоне многочисленной информации о вирусе – "желание нажиться на панических настроениях", передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России за одну неделю в 13 раз увеличился спрос на медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Дефицит средств защиты начали ощущать жители Дальнего Востока и крупных российских городов. Как передает Regnum, правительство Хабаровского края призвало жителей не поддаваться панике по поводу коронавируса и не скупать в аптеках медицинские маски партиями.